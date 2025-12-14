Digital Renaissance | IA cyber e innovazione alla Camera
La Camera dei Deputati ha ospitato il tavolo tecnico
(Adnkronos) – La Camera dei Deputati ha ospitato oggi il tavolo tecnico "Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese", promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, in collaborazione con l'On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei. L'incontro si è configurato come un momento di riflessione strategica . Periodicodaily.com
