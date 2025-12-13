WWE | Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensità

Durante l'ultima puntata di SmackDown, si è svolto un match avvincente tra The Miz e Je’ Von Evans, caratterizzato da ritmo elevato e intensità. La sfida ha visto protagonisti due interpreti con stili diversi, regalando al pubblico momenti di grande suspense e spettacolo.

Durante l’ultima puntata di SmackDown, il pubblico ha assistito a un match dinamico e ricco di ritmo tra The Miz e Je’ Von Evans, una contesa che ha mescolato esperienza, atletismo e una buona dose di provocazioni. L’incontro si apre con un classico lock-up, The Miz prende subito il controllo applicando una Side Headlock e abbattendo Evans con una Shoulder Tackle. Fiducioso, Miz provoca l’avversario con un plateale Pie Face, continuando a schernirlo anche nei momenti successivi. Alla seconda fase di clinch, Miz spinge Evans, ma la risposta non si fa attendere: Evans reagisce con un Monkey Flip, lo deride a sua volta e lo colpisce con un Dropkick preciso. Zonawrestling.net WWE's Je'Von Evans Reacts To Inclusion In John Cena 'Last Time Is Now' Tournament - Upon announcing "The Last Time Is Now" Tournament, John Cena promised the inclusion of stars from all three of WWE's top brands — "WWE Raw," "WWE SmackDown," and "WWE NXT. sports.yahoo.com Je'Von Evans Explains Why WWE NXT Match Against Ilja Dragunov Is His Favorite - WWE star Je'Von Evans has had several excellent matches despite his young age, and he recently named his favorite bout, one that even surpassed his match against Randy Orton. sports.yahoo.com Je'Von Evans decide di sfruttare la sua chance titolata contro il "Ruler di NXT", Tony D'Angelo attacca a sorpresa Ethan Page e molto altro nella sconvolgente notte di WWE NXT! Scopri i risultati tinyurl.com/74cz5xcr Rivivi le emozioni dello show on demand - facebook.com facebook © Zonawrestling.net - WWE: Je’ Von Evans sorprende The Miz in un match ad alta intensità

Je’Von Evans soars in his SmackDown debut

Video Je’Von Evans soars in his SmackDown debut Video Je’Von Evans soars in his SmackDown debut