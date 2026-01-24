Pentagono | Nuova dottrina difesa Usa1

Il Pentagono ha presentato una nuova dottrina di difesa degli Stati Uniti, focalizzata sulla protezione del territorio nazionale e sulla deterrenza della Cina nell'Indo-Pacifico. La strategia prevede l'uso della forza come strumento principale, un rafforzamento delle collaborazioni con gli alleati e un potenziamento della base industriale della difesa americana per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

8.00 Difendere il territorio nazionale degli Usa, deterrenza della Cina nell'IndoPacifico attraverso la forza e non il confronto,aumentare la condivizione degli oneri con gli alleati,potenziare la base industriale della difesa Usa.Sono le priorità della nuova Strategia di Difesa Nazionale diffusa dal Pentagono. La difesa del territorio nazionale è indicata come priorità assoluta, al di sopra dell'Indo-Pacifico, definendo l' emisfero occidentale una regione "trascurata" dalle politiche politiche precedenti.Nega tendenze all'isolazionismo.

