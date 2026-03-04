Dieci anni fa moriva Luca Varani torturato e ucciso senza motivo con cento coltellate e martellate

Dieci anni fa, a Roma, un giovane di 23 anni è stato trovato morto dopo aver subito oltre cento coltellate e martellate. Luca Varani è stato vittima di un episodio violento che si è concluso con la sua morte. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione sull’accaduto, ma i dettagli sono rimasti circoscritti alla fase processuale e alle indagini condotte.

Luca Varani è morto a 23 anni, torturato e ucciso con cento colpi tra coltellate e martellate nel 2016 a Roma. Per l'omicidio Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere. Oggi il decimo anniversario del delitto.