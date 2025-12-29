Dichiarazione dei redditi disponibili le bozze del 730 e degli altri modelli | ecco cosa cambia nel 2026

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per il 2026, tra cui il 730, il Modello Redditi, la Certificazione Unica, il 770, l’Iva e l’Irap. In questa introduzione si illustrano le principali novità e variazioni rispetto agli anni precedenti, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per cittadini e professionisti.

L'Agenzia delle entrate comunica che sono disponibili le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'anno 2026, comprendenti il 730, il Modello Redditi, la Certificazione unica, il 770, l'Iva e l'Irap. Tutti i moduli sono liberamente consultabili sul portale dell'amministrazione finanziaria al fine di verificare cosa cambia rispetto alle dichiarazione dei redditi del 2025. La prima novità riguarda i lavoratori con redditi fino a 20 mila euro o tra 20 mila e 40 mila euro: per questi contribuenti sono previsti dei benefici. Inoltre, sono presenti i campi relativi alla detassazione delle somme erogate per i canoni di locazione ai lavoratori neoassunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d'imposta.

