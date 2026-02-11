Fiaccolata della memoria | Diamo voce ai testimoni i giovani devono sapere

Ieri sera a Ferrara, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno organizzato una fiaccolata per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La manifestazione, aperta a tutti, ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno voluto dare voce ai testimoni e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. I partecipanti hanno percorso le strade della città portando le torce accese, in un gesto semplice ma forte di memoria.

Fiaccolata di Fratelli D'Italia Ferrara e Gioventù nazionale per la giornata del ricordo. Ieri, in occasione della Giornata del Ricordo, Fratelli d'Italia Ferrara e Gioventù Nazionale hanno organizzato una fiaccolata per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. "Come ogni anno – spiega il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Alessandro Balboni – abbiamo voluto organizzare un momento di raccoglimento e memoria per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia della nostra Nazione, troppo spesso dimenticata o addirittura negata. Un dovere morale verso le migliaia di nostri connazionali che hanno subito persecuzioni, violenze e morte.

