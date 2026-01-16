Morto Domenico Costantini il guerriero che dava voce agli animali

È scomparso Domenico Costantini, noto per aver dedicato la sua vita a dare voce agli animali. Dopo una lunga battaglia contro problemi di salute, si è spento in ospedale. La sua figura rimane un esempio di impegno e sensibilità nei confronti del mondo animale, lasciando un ricordo di dedizione e passione.

