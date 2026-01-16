Morto Domenico Costantini il guerriero che dava voce agli animali
È scomparso Domenico Costantini, noto per aver dedicato la sua vita a dare voce agli animali. Dopo una lunga battaglia contro problemi di salute, si è spento in ospedale. La sua figura rimane un esempio di impegno e sensibilità nei confronti del mondo animale, lasciando un ricordo di dedizione e passione.
Se n'è andato in un letto d'ospedale, dove da giorni combatteva contro problemi di salute che alla fine hanno avuto la meglio sulla sua tempra. Montefiascone e tutto il mondo del volontariato a difesa degli animali della Tuscia piangono Domenico Costantini, conosciuto da tutti semplicemente come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Costantini: "Sarà occasione per portare il curling vicino agli italiani"
Leggi anche: Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali»
Montefiascone piange Domenico Costantini: una vita spesa per la difesa degli animali - Non ce la fatta l'attivista che fino all'ultimo ha dedicato il suo pensiero agli amici e agli animali MONTEFIASCONE - etrurianews.it
Crotone: E' morto il vescovo emerito monsignore Domenico Graziani - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.