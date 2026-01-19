Nel 2025, gli aeroporti italiani hanno registrato un incremento del 5% nel numero di passeggeri rispetto all’anno precedente, raggiungendo oltre 229 milioni di viaggiatori. I dati, elaborati dall’Enac e presentati nel rapporto ‘Executive summary – dati di traffico 2025’, evidenziano una crescita significativa nel settore dell’aviazione nazionale. Questo trend suggerisce una ripresa e una maggiore fiducia nel settore aeronautico italiano.

Per l’Enac aumentano i passeggeri negli aeroporti italiani nel 2025. Secondo i primi dati dell’analisi messa a punto dall’ Ente nazionale aviazione civile – e dedicata al traffico sugli scali del nostro Paese (pubblicata nel documento ‘Executive summary – dati di traffico 2025’) – i passeggeri sono aumentati del 5% a oltre 229 milioni l’anno scorso. Nel 2025 sono stati 229.740.554 i passeggeri negli aeroporti nazionali, con un incremento del +5% rispetto al 2024. L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma primo scalo per traffico passeggeri con circa 50,9 milioni e una quota del 22% sul totale del traffico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.p.A. Questi dati evidenziano un trend positivo nel settore, sottolineando l’importanza strategica degli aeroporti di Firenze e Pisa nel panorama nazionale e internazionale.

