Sanità digitale al Meyer attivo il progetto ‘StomyCraft’ | gamification per la gestione della stomia pediatrica

Da corrieretoscano.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha avviato il progetto ‘StomyCraft’ per aiutare i bambini con stomia a gestire meglio la loro condizione. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più facile l’apprendimento delle cure quotidiane attraverso giochi e attività ludiche. In questo modo, i piccoli pazienti imparano a prendersi cura della stomia in modo più coinvolgente e meno stressante.

FIRENZE – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha introdotto una nuova metodologia educativa all’interno del reparto di Chirurgia Pediatrica, integrando strumenti di gamification nel percorso di cura dei pazienti portatori di stomia. Il progetto, denominato “StomyCraft”, si basa su un videogioco ispirato alle dinamiche di Minecraft ed è fruibile tramite una postazione dedicata installata nella struttura. L’iniziativa è frutto della cooperazione tra un team multidisciplinare del Meyer – composto da Dipartimento delle professioni sanitarie, coordinatrici e personale infermieristico – e la FAIS OdV (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), con il sostegno economico della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

