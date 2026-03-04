' Der Boxer Ballata per Johann Trollmann' al Teatro Instabile Napoli

Al Teatro Instabile di Napoli, domenica 22 marzo 2026, si terrà lo spettacolo “Der Boxer. Ballata per Johann Trollmann” di e con Michele Vargiu, accompagnato da musiche originali dal vivo di Giuanluca Dessì. La rappresentazione, della durata di 65 minuti, ripercorre la vicenda reale di Johann Trollmann, attraverso un racconto che coinvolge il pubblico senza ricorrere a interpretazioni o analisi. È possibile prenotare tramite WhatsApp al numero 3383015465.

DER BOXERBallata per Johann TrollmannDi e con Michele VargiuMusiche originali dal vivo con Giuanluca DessìDom 22 marzo 2026, ore 18:30Teatro Instabile NapoliVico del Fico al Purgatorio 38Prenotazioni:(WhatsApp): 3383015465Durata 65 minCosto €15,00Lo spettacolo "Der Boxer" racconta la storia vera di Johann Trollmann, giovane pugile che nel 1933 conquista il titolo tedesco dei pesi medi con uno stile elegante e innovativo. Amato dal pubblico ma osteggiato dal regime nazista a causa delle sue origini, Trollmann diventa simbolo di resistenza contro le leggi razziali e l'ideologia ariana. Il monologo ripercorre la sua vicenda personale e sportiva con toni intensi e appassionati, accompagnato da musiche dal vivo, portando in scena un capitolo struggente di coraggio e ingiustizia che continua a emozionare il pubblico in tutta Italia.

