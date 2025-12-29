Gran gala di fine anno al teatro Marrucino | l' Isa saluta il 2025 celebrando Johann Strauss figlio

Il teatro Marrucino ospita il tradizionale concerto di fine anno dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dedicato a Johann Strauss II. L’appuntamento è martedì 30 alle 21, offrendo un’occasione per salutare il 2025 con musica classica. La serata vede la partecipazione dell’Orchestra dell’Istituzione e del Coro “G.”, in un evento che celebra la musica e la cultura della regione.

Gran gala di fine anno al teatro Marrucino con il concerto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Appuntamento martedì 30, ore 21, al Marrucino con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’associazione Corale “G. Verdi” di Teramo e il coro lirico d’Abruzzo, diretti da Luisella Chiarini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Novara, il gran galà di San Silvestro al teatro Coccia: spettacolo e brindisi insieme Leggi anche: Gran Galà "Lo sport è salute" al Teatro Orione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno a Ferrara; Gli appuntamenti del Comune prima dei concerti di Capodanno; Gran Galà di Capodanno al Teatro del Pane; 31 Dicembre a San Martino Spino – Gran Galà di Fine Anno. Gran gala di fine anno al teatro Marrucino: l'Isa saluta il 2025 celebrando Johann Strauss figlio - Appuntamento martedì 30, ore 21, al Marrucino con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ... chietitoday.it

Gala di fine anno: tre concerti dell’Istituzione sinfonica abruzzese tra Teramo, L’Aquila e Chieti - L’Istituzione Sinfonica Abruzzese celebra, anche per il 2025, la fine dell’anno con un prestigioso Gala. ecoaltomolise.net

Galà di Fine Anno: la Riccitelli chiude il Natale con Verdi e Strauss - La Riccitelli conclude il Natale con un Galà di Fine Anno: Verdi, Strauss e un grande concerto all’Aula Magna dell’Università di Teramo diretto da Luisella Chiarini ... abruzzonews.eu

GRAN GALA’ di Fine Anno al Castello Vassallo a San Giovanni di Stella Cilento Vuoi rendere il tuo cenone del 31 dicembre ancora più speciale Contattaci per una proposta riservata, con attenzioni dedicate ai gruppi di almeno dieci persone. Info 338 373 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.