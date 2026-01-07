Edipo re in scena al Tin - Teatro Instabile Napoli

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Instabile Napoli ospita “Edipo re”, una produzione di Talentum Production in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema. L’allestimento propone una rilettura fedele del celebre dramma di Sofocle, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e approfondimento su uno dei capolavori della tragedia classica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della cultura classica.

Al Teatro Instabile Napoli dal 16 al 18 gennaio la Talentum Production, in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema, presenta “Edipo re”. In scena ci sono: Gianni Sallustro, Mario Brancaccio, Simona Esposito, Nicla Tirozzi, Vincenzo Merolla, Ciro Pellegrino, Tommaso Sepe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

