Edipo re in scena al Tin - Teatro Instabile Napoli

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Instabile Napoli ospita “Edipo re”, una produzione di Talentum Production in collaborazione con l’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema. L’allestimento propone una rilettura fedele del celebre dramma di Sofocle, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e approfondimento su uno dei capolavori della tragedia classica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della cultura classica.

