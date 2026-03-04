La Procura generale in Cassazione ha richiesto l’assoluzione del colonnello Lorenzo Sabatino nel procedimento riguardante i depistaggi sul caso Cucchi, sostenendo che il fatto non costituisce reato. Ha inoltre chiesto di rigettare i ricorsi di Francesco Di Sano e Luca De Cianni, mentre quelli di altri imputati sono stati dichiarati inammissibili. La decisione finale spetta ora alla Corte di Cassazione.

“Assolvere il colonnello Lorenzo Sabatino “perché il fatto non costituisce reato”, rigettare i ricorsi di Francesco Di Sano e Luca De Cianni e dichiarare inammissibili quelli del generale Alessandro Casarsa, di Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Sono queste le richieste della Procura generale della Cassazione, espressa dal sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio nel corso dell’udienza davanti alla V sezione penale sul processo per gli ipotizzati depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. Per Sabatino, che aveva rinunciato alla prescrizione, il pg ha chiesto l’annullamento senza rinvio della condanna, parlando in aula di “contradditorietà e illogicità della sentenza” d’appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Depistaggi sul caso Cucchi, la Procura generale in Cassazione: "Assolvere Sabatino, inammissibili gli altri ricorsi"

