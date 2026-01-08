Crans Montana il papà del 16enne ferito | Era amico di tutte e 6 le vittime ha saputo ieri che sono morte

Crans Montana si trova di fronte a una tragica perdita: Giuseppe, padre di un 16enne ferito, ha confermato che suo figlio, amico di tutte e sei le vittime, ha appreso ieri della loro morte. Giuseppe, ancora sconvolto, ha sottolineato la forza del ragazzo, che il 1° dicembre ha assistito personalmente al soccorso del proprio figlio. Questa vicenda evidenzia la drammatica realtà di un incidente che ha colpito l’intera comunità.

"Giuseppe è un ragazzo forte e ce la farà", ha commentato, ancora visibilmente sconvolto. Quel 1° dicembre è stato lui stesso a soccorrere suo figlio. Quando ha saputo dell'incendio, o dell'esplosione come inizialmente immaginato, è accorso sul posto e ha trovato il 16enne fuori dal locale, gravemente ferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: "A Crans-Montana scene terribili, ustionati come bimba del Vietnam", il racconto del papà di un 16enne ferito

