Crans Montana il papà del 16enne ferito | Era amico di tutte e 6 le vittime ha saputo ieri che sono morte
Crans Montana si trova di fronte a una tragica perdita: Giuseppe, padre di un 16enne ferito, ha confermato che suo figlio, amico di tutte e sei le vittime, ha appreso ieri della loro morte. Giuseppe, ancora sconvolto, ha sottolineato la forza del ragazzo, che il 1° dicembre ha assistito personalmente al soccorso del proprio figlio. Questa vicenda evidenzia la drammatica realtà di un incidente che ha colpito l’intera comunità.
"Giuseppe è un ragazzo forte e ce la farà", ha commentato, ancora visibilmente sconvolto. Quel 1° dicembre è stato lui stesso a soccorrere suo figlio. Quando ha saputo dell'incendio, o dell'esplosione come inizialmente immaginato, è accorso sul posto e ha trovato il 16enne fuori dal locale, gravemente ferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: “A Crans-Montana scene terribili, ustionati come bimba del Vietnam”, il racconto del papà di un 16enne ferito
Leggi anche: “A Crans-Montana scene terribili, ustionati come bimba del Vietnam”, il racconto del papà di un 16enne ferito
Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo | Il governo faccia emergere la verità; Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo a Valditara | L' Italia ci ha mostrato umanità ma vogliamo verità; La strage di Crans-Montana il papà di Emanuele | Vogliamo sapere come è morto nostro figlio; Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo | Chiediamo giustizia lo devo a mia figlia.
VITTIME Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo - La ragazza è stata fino a poco tempo fa nell'elenco dei dispersi, anche se i familiari avevano espresso poche speranze. statoquotidiano.it
Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è la 16enne Chiara Costanzo - La giovane milanese è stata identificata oggi dalle autorità svizzere. lanuovasardegna.it
Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico - Tra i dispersi c'è Giovanni Tamburi, 16 anni, in Svizzera insieme al padre. tg24.sky.it
Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook
Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.