Delitto di Garlasco Andrea Sempio oggi a Roma Il consulente | Presenteremo due relazioni

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si trova oggi a Roma per un incontro con i suoi avvocati. Armando Palmegiani, consulente di Sempio, ha annunciato che presenteranno due relazioni nel corso della giornata. L'appuntamento si svolge nei laboratori della genetista Marina Baldi, nel contesto delle attività investigative in corso.

Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi, ha parlato con i cronisti. “Andremo per le lunghe. Stiamo continuando con l’attività, stiamo guardando i vari punti della relazione della professoressa Albani. Per noi è una perizia giusta, corretta. Dobbiamo fare due domande, ma nulla di particolare”. “Oggi lo scontrino non è proprio un argomento di conversazione, tenendo conto che, come dico sempre, lo scontrino è vero, quindi non c’è nulla di cui parlare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Roma. Il consulente: “Presenteremo due relazioni”

L'ultimo tassello del complicato puzzle del delitto di Garlasco è stata la relazione curata dalla perita Denise Albani sui campioni genetici nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi: un esito che ha sollevato ancora più domande tra i lettori.

