Gli avvocati di Sempio esprimono grande soddisfazione per l’andamento dell’udienza camerale nel caso Garlasco. Pur non potendo commentare i dettagli, sottolineano come la chiarezza e puntualità della dottoressa Albani abbiano contribuito a rafforzare la comprensione delle verifiche svolte, lasciando loro un senso di conferma e fiducia nel prosieguo del procedimento.

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, legali Sempio: "Molto soddisfatti di come è andata"

“Siamo molto soddisfatti di com’è andata oggi. Ovviamente, essendo udienza camerale, lo sapete, non ci possiamo sbilanciare sui contenuti precisi, però direi che prima eravamo soddisfatti e oggi ancora di più, perché la dottoressa Albani, sempre molto puntuale, ha spiegato ancora meglio e concretamente il significato delle sue verifiche. Vorremmo veramente dirvi di più, perché si chiarirebbe ulteriormente mediaticamente la posizione di Andrea Sempio, ma per il rispetto della deontologia non posso”. Così l’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, uscendo dal tribunale di Pavia al termine dell’udienza per l’incidente probatorio disposto dalla gip, Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

