Delitto Garlasco consulente difesa | Più di 14 punti di possibile contatto tra Chiara Poggi e il Dna di Sempio

Nuova fase dell'inchiesta sul delitto di Garlasco: al laboratorio di Roma si è svolta un'ulteriore sessione di test su Andrea Sempio, indagato per omicidio. La difesa evidenzia oltre 14 punti di possibile contatto tra Chiara Poggi e il DNA di Sempio, alimentando il dibattito sulla ricostruzione dei fatti e sulle evidenze raccolte.

Nuova giornata di test al laboratorio diagnostico Genomica di Roma per Andrea Sempio, indagato per omicidio nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Manca ormai meno di una settimana al 18 dicembre, il giorno dell’udienza in incidente probatorio davanti al Gip pavese in cui verrà illustrata la nuova perizia genetico?forense affidata alla consulente super partes Denise Albani in merito al Dna sulle unghie di Chiara Poggi, e la difesa di Sempio dice di aver già predisposto le domande che farà alla genetista: “Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, consulente difesa: “Più di 14 punti di possibile contatto tra Chiara Poggi e il Dna di Sempio”

