Garlasco Sempio rompe il silenzio L’annuncio sul Dna | Ecco la verità

Andrea Sempio rompe il silenzio, commentando la perizia sul DNA nel caso Chiara Poggi. L’indagato di 37 anni esprime soddisfazione e sollievo, condividendo le sue prime riflessioni dopo il deposito degli esiti scientifici. L’intervista segna un momento importante nel procedimento giudiziario e nel suo percorso di verità.

Andrea Sempio, l’uomo di 37 anni indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha espresso la sua soddisfazione e un senso di sollievo in una recente intervista televisiva, subito dopo il deposito della perizia sul Dna da parte della genetista Denise Albani. Sempio ha dichiarato di sentirsi “ contento ” poiché la relazione della genetista, incentrata sulle tracce del suo Dna rinvenute sulle unghie della vittima, ha di fatto confermato le tesi sostenute dai suoi consulenti di parte per mesi. Egli ha sottolineato come la questione del Dna avesse rappresentato un “grosso peso” sulla sua coscienza per tutto il periodo delle indagini. Thesocialpost.it

