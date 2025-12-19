Cosa succederà ora ad Andrea Sempio dopo l'ultima udienza sull'incidente probatorio del delitto di Garlasco
Dopo l'ultima udienza sull'incidente probatorio nel caso di Garlasco, gli inquirenti si apprestano a concludere le indagini. Andrea Sempio, coinvolto nel processo, attende ora gli sviluppi ufficiali, mentre si delineano le prossime tappe giudiziarie. La conclusione delle indagini rappresenta un passo fondamentale nel percorso che potrebbe portare a una decisione definitiva.
Dopo l'ultima udienza di ieri sull'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, i magistrati andranno verso la fine e la chiusura delle indagini. Al giudice per le indagini preliminari dovranno chiedere l'archiviazione del fascicolo o il processo per Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
