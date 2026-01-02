Monfrecola Delio Rossi e Picciarelli sul Napoli Sarri Lang e Lucca
Durante la trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, Alessandro Monfrecola, esperto di calcio olandese e ex intermediario di Lozano, ha commentato le scelte di mercato di Conte, sottolineando che Lang e Lucca, se tornassero indietro, non sarebbero presi in considerazione. La discussione ha toccato anche le strategie di Sarri, le opinioni di Picciarelli sul Napoli e le valutazioni di Delio Rossi, offrendo uno sguardo sobrio e
Monfrecola a Stile TV: “Lang e Lucca, tornando indietro Conte non li prenderebbe”. A Stile Tv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano ed esperto di calcio olandese “Lang? Il campionato olandese è diverso dal nostro, e per chi arriva da lì c’è sempre una prima fase di adattamento. Per Lucca l’adattamento avrebbe dovuto essere più rapido, arrivando dalla Serie A. Se si tornasse indietro, magari Conte non li avrebbe richiesti, soprattutto per le cifre spese. Lucca deve trovare una squadra per poter giocare di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu
