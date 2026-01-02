Monfrecola Delio Rossi e Picciarelli sul Napoli Sarri Lang e Lucca

Durante la trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, Alessandro Monfrecola, esperto di calcio olandese e ex intermediario di Lozano, ha commentato le scelte di mercato di Conte, sottolineando che Lang e Lucca, se tornassero indietro, non sarebbero presi in considerazione. La discussione ha toccato anche le strategie di Sarri, le opinioni di Picciarelli sul Napoli e le valutazioni di Delio Rossi, offrendo uno sguardo sobrio e

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.