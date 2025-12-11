Alibi e figuracce il Napoli rischia il flop in Champions League e Conte non si è evoluto in Europa

Il Napoli si trova in una situazione difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive in trasferta e prestazioni deludenti. Le sfide contro Manchester, Eindhoven e Benfica hanno evidenziato le difficoltà della squadra, sollevando dubbi sulla sua evoluzione europea e sulle capacità di affrontare il livello internazionale.

Tre trasferte e tre sconfitte. Una a Manchester con la scusante della precoce inferiorità numerica, una a Eindhoven con una figuraccia storica e l’altra in casa del Benfica che fin qui era stato una comparsa. Il cammino del Napoli nella Champions League della consacrazione è negativo ai limiti del flop, perché ai tre zeri viaggiando si uniscono il pareggio senza reti contro l’Eintracht Francoforte e le vittorie con Sporting Lisbona e Qarabag. Non è solo una questione aritmetica, a far discutere è proprio l’impianto complessivo del rendimento europeo di una squadra costruita senza badare a spese dopo il trionfale quarto scudetto della sua storia. 🔗 Leggi su Panorama.it