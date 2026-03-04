Del Gobbo lascia il Pd | unisce le forze per le elezioni di Macerata

Maurizio Del Gobbo ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico e si è unito alla lista civica I Marchigiani in vista delle prossime elezioni a Macerata. La decisione è stata comunicata in un contesto politico locale in evoluzione, con Del Gobbo che ha scelto di collaborare con questa formazione per le candidature nella città. Nessun altro dettaglio sui motivi o sui passaggi successivi.

L'assestamento politico a Macerata assume contorni definiti con l'annuncio di Maurizio Del Gobbo, che lascia il Partito Democratico per unirsi alla lista civica I Marchigiani. Questa scelta segna una rottura con le logiche partitiche tradizionali, puntando su un approccio basato sulla prossimità al territorio e sul coinvolgimento diretto dei cittadini. La mossa avviene in un momento cruciale, poche settimane prima delle elezioni amministrative previste per la fine della primavera. Il geriatra, attualmente vicepresidente del consiglio comunale, ha chiarito la sua posizione: non si tratta di un semplice cambio di casacca, ma di un impegno concreto verso un nuovo modello di fare politica.