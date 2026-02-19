Comportamento antisindacale Uil Fpl diffida Messina Social City

La Uil Fpl di Messina denuncia un comportamento antisindacale da parte di Messina Social City, che ha ignorato un precedente avviso. La sigla sindacale ha deciso di inviare una diffida ufficiale, sottolineando che l’azienda non ha rispettato le procedure di confronto sindacale richieste. Livio Andronico e Maria Girolamo, principali rappresentanti, hanno deciso di agire dopo aver constatato il mancato dialogo da parte dell’amministrazione. La contestazione arriva in un momento di tensione tra le parti, con le parti che attendono una risposta concreta.

La Uil-Fpl di Messina lancia un duro richiamo alla Messina Social City. Dopo che un primo preavviso di diffida era rimasto inascoltato, l’organizzazione sindacale, rappresentata dal segretario generale Livio Andronico e dalla segretaria aziendale Maria Girolamo, ha formalizzato la contestazione tramite lo studio legale Rizzo-Vadalà. La contestazione prende di mira l’operato del Consiglio di Amministrazione della partecipata, che il 27 gennaio 2026 avrebbe approvato in tutta fretta un nuovo organigramma e funzionigramma subito dopo le dimissioni dei rappresentanti sindacali candidati alle elezioni amministrative.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Organigramma e dotazione organica, Uil diffida la Social City per comportamento "antisindacale"La Uil e la Uil Fpl di Messina hanno inviato una diffida ufficiale alla Social City per comportamenti che considerano antisindacali.

UIL FPL Taranto: “Rispetto per i lavoratori del Comune di Crispiano e uso corretto dei social”La UIL FPL Taranto sottolinea l’importanza di rispettare i lavoratori del Comune di Crispiano e di usare correttamente i social network.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.