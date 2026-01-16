Autodifesa femminile al via a Piacenza il nuovo corso gratuito

È stato annunciato a Piacenza il nuovo corso gratuito di autodifesa femminile, che avrà inizio giovedì 15 gennaio presso il Municipio. L'iniziativa, promossa dal Comune di Piacenza con il patrocinio dell’amministrazione e in collaborazione con il Centro Antiviolenza Città delle Donne, mira a offrire alle partecipanti strumenti utili per la tutela personale e il benessere. La presentazione si è svolta alla presenza dell’assessore Mario Dadati e dell’istruttrice Paola Giorni

Giovedì 15 gennaio Municipio è stata presentata dall'assessore allo Sport Mario Dadati e dall'istruttrice Paola Giorni la nuova edizione del corso di autodifesa femminile promosso, con il patrocinio del Comune di Piacenza e la collaborazione del Centro Antiviolenza Città delle Donne - Telefono Rosa Piacenza e dall'associazione sportiva dilettantistica "I Draghi". Tre incontri gratuiti, aperti a ragazze e donne dai 14 anni in su, in calendario sabato 17, 24 e 31 gennaio dalle ore 14,30 alle 16 alla Palestra Lomazzo di via Giordani. Non è necessario seguirli tutti, anche se in ciascun appuntamento saranno affrontati temi e spunti di approfondimento diversi, sempre con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza delle partecipanti e prendere dimestichezza con alcuni movimenti di base che possono aiutare a proteggersi in situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

