Corso di autodifesa per le donne al via il 17 gennaio la nuova edizione

Da ilpiacenza.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma una nuova edizione del corso di autodifesa per donne, che prenderà il via il 17 gennaio a Piacenza. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza Città delle Donne Telefono Rosa Piacenza, mira a promuovere la sicurezza e l’autonomia femminile attraverso sessioni di formazione pratiche e mirate.

L'assessore allo Sport Mario Dadati e l'istruttrice Paola Giorni hanno presentato in municipio la nuova edizione del corso di autodifesa femminile promosso - con il patrocinio del Comune di Piacenza e la collaborazione del Centro Antiviolenza Città delle Donne Telefono Rosa Piacenza -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

