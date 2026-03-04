Questa sera, il pianista, filosofo e compositore francese Lucas Debargue si esibisce alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano alle 20, per la Società dei Concerti. Conosciuto come un artista che unisce musica e filosofia, Debargue porta sul palco un concerto che rispecchia la sua visione artistica. La serata si svolge in un contesto di grande attesa tra gli appassionati di musica classica.

Filosofo, pianista e compositore. Lucas Debargue è un visionario della grande musica. Questa sera il pianista francese si esibisce per la Società dei Concerti di Milano alla Sala Verdi del Conservatorio alle 20.45. Il programma intreccia Liszt, Ravel e Skrjabin. Acclamato pianista nelle maggiori sale concerto internazionali, compositore apprezzato e premiato, Lucas Debargue ha scritto più di venti opere per pianoforte solo e musica da camera. Tra queste il concerto “Orpheo da camera per pianoforte, percussioni e orchestra d’archi“, eseguito in prima mondiale dalla Kremerata Baltica, e un “Trio per pianoforte“. Debargue, cosa significa, per lei, tornare a Milano? "Da oltre dieci anni tengo concerti a Milano quasi sempre alla Sala Verdi del Conservatorio di cui conosco bene l’acustica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Debargue, il piano come filosofia

