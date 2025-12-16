Filosofia per i militari | il corso si farà all’Università di Modena e non a Bologna

Il corso di filosofia destinato ai futuri ufficiali dell’Esercito italiano, inizialmente previsto a Bologna, si svolgerà invece all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo polemiche e tensioni tra l’Università di Bologna e il governo, la decisione finale ha spostato la sede dell’iniziativa, confermando l’impegno dell’Accademia di Modena nell’offrire questa opportunità formativa.

Modena, 16 dicembre 2025 – Polemiche, tensioni tra UniBo e governo, blitz e proteste choc: alla fine il corso di filosofia che l' Accademia di Modena voleva fare seguire ai futuri ufficiali dell'Esercito italiano si farà ma non a Bologna: sarà in seno all'UniMoRe, l'Università di Modena e Reggio. Protesta UniBo: il video choc della ministra Bernini sul carrarmato La modifica del corso accademico in Accademia. Il nuovo percorso sarà introdotto nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza, insieme a un altro, a indirizzo gestionale, dopo che il consiglio del corso di laurea – ospitato proprio in Accademia – ha approvato la modifica dell'ordinamento didattico del corso per l'anno accademico 2026-2027, a beneficio dei frequentatori dell'Istituto militare alla presenza della rettrice, Rita Cucchiara e del generale di divisione Stefano Messina, Comandante della stessa Accademia Militare.

