Corso di Filosofia c’è il bando dell’Accademia

È stato pubblicato il bando per un corso di Filosofia promosso dall’Accademia di Modena, in collaborazione con un consorzio di università emiliano-romagnole specializzate in ambiti filosofici. L’iniziativa mira a valorizzare la formazione e la ricerca nel settore, con Modena in prima linea nell’organizzazione e nello sviluppo del progetto.

"Ci sarà una un consorzio di università emiliano-romagnole, con competenza su temi filosofici, che si metteranno a disposizione, intanto la procedura è stata bandita dall’ Accademia di Modena: Modena è in prima linea". Lo ha detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, a margine della firma per la nascita, al Dama Tecnopolo di Bologna, della prima Università dell’Onu in Italia sull’ Intelligenza Artificiale, tornando sul corso di filosofia per cadetti dell’Accademia militare rifiutato dall’Università bolognese. "Saranno a disposizione non le forze non di un dipartimento, ma docenti delle università emiliano-romagnole", ha aggiunto. Ilrestodelcarlino.it

