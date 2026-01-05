Inter Acerbi e de Vrij in bilico | il futuro dipende da Cancelo

L’Inter affronta un mercato importante: Inter, Acerbi e de Vrij sono in bilico, con il futuro legato anche alle decisioni di Cancelo. Dopo un 2025 difficile, la società mira a rinforzare la rosa e riprendersi, valutando attentamente le opportunità e le strategie per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Il nuovo anno ha finalmente aperto i battenti e l'Inter vuole rialzarsi dopo un 2025 ricco di delusioni. Nella serata di ieri 4 gennaio, i nerazzurri hanno battuto con un netto 3-1 il Bologna, aprendo il 2026 con un risultato fondamentale. Una prestazione importante sotto ogni aspetto, contro un cliente da sempre ostico. La Beneamata ha risposto a Napoli e Milan, riprendendosi la vetta della classifica. Al tempo stesso, però, diventa fondamentale concentrarsi sulla sessione invernale di calciomercato, fondamentale per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Quest'ultimo avrebbe chiesto alla dirigenza un nuovo esterno destro, dato il lungo stop di Denzel Dumfries. Leggi anche: Cancelo Inter, Chivu non si espone: il ritorno cambia anche il futuro di Acerbi e De Vrij Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c'è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Inter, aumenta il pressing per Cancelo: ma Inzaghi chiede in cambio Acerbi o De Vrij; Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede; Cancelo all'Inter, decisa la deadline: uno tra Acerbi o de Vrij nell'operazione con l'Al Hilal.

Cancelo-Inter, ipotesi scambio con l'Al-Hilal: Acerbi e De Vrij i nomi. Le news - Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno scambio, con i nerazzurri che proporrebbero uno tra Acerbi e De Vrij per arrivare all'esterno ... sport.sky.it

Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede - Il laterale portoghese è il primo obiettivo di gennaio: il club spinge, il Barcellona rallenta, intreccio con Acerbi e De Vrij nei dialoghi con l’Al Hilal. msn.com

L'Inter ha comunicato ufficialmente all'Al Hilal che uno tra Acerbi e De Vrij si sposterà solo in un'operazione legata a Cancelo. E anche l'attesa del portoghese sta per finire: si aspetta di capire entro l'inizio della settimana se il Barça vuol fare sul serio presenta x.com

Nella trattativa per tentare di riportare Joao Cancelo in nerazzurro si prova a inserire una contropartita: Simone Inzaghi corteggia un difensore dell’Inter I nomi più papabili sono quelli di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi che, sia per ragioni anagrafiche sia p - facebook.com facebook

