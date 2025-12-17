De Vrij via dall’Inter a gennaio? Ecco perché farebbe bene a entrambi
In casa Inter, i rumors di mercato si fanno sempre più insistenti: non solo Frattesi, ma anche un altro elemento chiave della rosa sembra valutare nuove opportunità. La possibile cessione di De Vrij a gennaio potrebbe rappresentare un cambiamento importante, aprendo scenari diversi per il club e per il difensore stesso. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà questa intricata vicenda.
Non c’è solo Davide Frattesi al centro dei rumors di mercato in casa Inter. In vista della finestra di gennaio, un altro nome pesante della rosa nerazzurra starebbe valutando scenari alternativi per il proprio futuro. Si tratta di Stefan de Vrij, pilastro dell’Inter degli ultimi anni ma oggi sempre più ai margini delle scelte tecniche. Secondo quanto filtra, il difensore olandese starebbe iniziando a guardarsi intorno con un obiettivo ben preciso: non compromettere la corsa ai Mondiali con la nazionale Oranje. Una motivazione forte, che potrebbe incidere in modo decisivo sulle sue scelte nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
