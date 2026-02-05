De Siervo critica le tifoserie | Non all' altezza della Serie A!

Il direttore generale della Lega Serie A, Luigi De Siervo, non le manda a dire alle tifoserie. Durante un evento, ha commentato le recenti scene di tensione sugli spalti, dicendo che molte tifoserie non sono all’altezza della massima serie italiana. De Siervo ha sottolineato come sia necessario intervenire per migliorare comportamenti e sicurezza, puntando a rendere le partite più sicure e più ordinate, anche attraverso nuove tecnologie e controlli più severi.

Nel contesto di una stagione contraddistinta da innovazione tecnologica, gestione della sicurezza e programmazione delle gare, le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Lega Serie A delineano una rotta chiara su come evolvere la competitività del massimo campionato nazionale. L'intervento, pronunciato durante un evento di collaborazione tra Haier e la Lega, sintetizza obiettivi e strumenti per un comprensione condivisa delle dinamiche di campo, sicurezza e calendario. Durante l'incontro, De Siervo ha messo al centro l'innovazione ref cam, sottolineando che la lega è l'unica a raccontare tre partite a turno direttamente dal campo e che è prevista una crescita fino a cinque partite raccontate in diretta.

