De Siervo su Vergara | È uno dei talenti della Serie A È stato bravo a convincere un vincente come Conte

La Lega Serie A ha deciso di assegnare il premio Rising Star Of The Month di febbraio a Antonio Vergara, calciatore del Napoli. De Siervo ha commentato che Vergara rappresenta uno dei talenti emergenti della massima divisione italiana e ha sottolineato come sia stato in grado di convincere un allenatore noto per le sue qualità vincenti. La scelta del premio in inglese ha suscitato alcune domande.

Perché la Lega Serie A indice i premi in lingua inglese? Perché? Perché? Il premio Rising Star Of The Month (ossia la promessa del mese, l'astro nascente del mese) di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Antonio Vergara. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Luigi De Siervo – CEO Lega Calcio Serie A, ha commenta il premio a Vergara: "Il lavoro duro, l'attesa densa di aspettative, l'emozione dell'esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara.