Lautaro Martinez vince il premio MVP della Serie A del mese di dicembre De Siervo | Uno dei trascinatori dell’Inter per la riconquista della vetta

Lautaro Martinez è stato scelto come MVP della Serie A di dicembre, riconoscimento che premia il suo contributo nel percorso dell’Inter verso la vetta. De Siervo sottolinea il ruolo fondamentale dell’attaccante nel team. Prima della sfida contro il Lecce, Martinez riceverà il trofeo EA SPORTS FC Player Of The Month, confermando il suo impatto sulla stagione nerazzurra.

Inter News 24 Lautaro Martinez riceverà il trofeo EA SPORTS FC Player Of The Month prima della sfida contro il Lecce. Il dominio dell’Inter in campionato trova un’ulteriore conferma nei riconoscimenti individuali. Lautaro Martinez è stato ufficialmente eletto miglior calciatore del mese di dicembre, superando grazie ai voti dei tifosi e alle statistiche della Lega Serie A una concorrenza agguerrita. Il “Toro” ha avuto la meglio su profili di altissimo livello come Hojlund del Napoli, Scamacca dell’Atalanta e il giovane talento della Juventus Yildiz, consolidando la sua posizione di leader assoluto nel progetto tecnico guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

