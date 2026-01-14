Lautaro Martinez vince il premio MVP della Serie A del mese di dicembre De Siervo | Uno dei trascinatori dell’Inter per la riconquista della vetta

Lautaro Martinez è stato scelto come MVP della Serie A di dicembre, riconoscimento che premia il suo contributo nel percorso dell’Inter verso la vetta. De Siervo sottolinea il ruolo fondamentale dell’attaccante nel team. Prima della sfida contro il Lecce, Martinez riceverà il trofeo EA SPORTS FC Player Of The Month, confermando il suo impatto sulla stagione nerazzurra.

Inter News 24 Lautaro Martinez riceverà il trofeo EA SPORTS FC Player Of The Month prima della sfida contro il Lecce. Il dominio dell'Inter in campionato trova un'ulteriore conferma nei riconoscimenti individuali. Lautaro Martinez è stato ufficialmente eletto miglior calciatore del mese di dicembre, superando grazie ai voti dei tifosi e alle statistiche della Lega Serie A una concorrenza agguerrita. Il "Toro" ha avuto la meglio su profili di altissimo livello come Hojlund del Napoli, Scamacca dell'Atalanta e il giovane talento della Juventus Yildiz, consolidando la sua posizione di leader assoluto nel progetto tecnico guidato da Cristian Chivu. Numeri da gigante Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A, Player Of The Month di dicembre: c'è anche Lautaro Martinez tra i sei candidati; Carnevale: "Inter-Napoli sarà la gara dell'anno"; Player of the Month dicembre | c'è anche Pulisic tra i candidati. Lautaro MVP di dicembre. Superati Hojlund, Pulisic e Yildiz. De Siervo: "Trascinatore dell'Inter - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore dell'Inter Lautaro Martinez. tuttomercatoweb.com

Serie A: Lautaro Martinez è il "Player of the Month" di Dicembre. Battuti Hojlund, Pulisic e Yildiz. - I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Lautaro Martinez, che ha superato campioni del calibro di Hojlund (Napoli), Pulisic (Milan), ... msn.com

