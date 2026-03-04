Ddl Antisemitismo Giorgetti boccia le norme sul monitoraggio | Mancano le coperture Scontro con la maggioranza

Il parlamentare ha espresso un parere contrario su alcuni emendamenti del Ddl contro l’antisemitismo, anche all’interno della stessa maggioranza, sottolineando che le modifiche non rispettavano il principio di invarianza finanziaria. Secondo lui, queste norme rischiavano di creare nuovi oneri per le finanze pubbliche. La discussione si è concentrata sulla mancanza di coperture finanziarie per alcune parti del provvedimento.

Parere contrario su alcuni emendamenti, anche della maggioranza. Perché non rispettavano il principio della cosiddetta "invarianza finanziaria", cioè rischiavano di generare nuovi oneri per le casse dello Stato. Così martedì pomeriggio, in commissione Bilancio al Senato, il ministero dell'Economia guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti ha fatto riscrivere alcune norme del disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo che mercoledì sarà approvato in prima lettura dall'aula di Palazzo Madama. L'intervento del Tesoro ha provocato lo scontro non solo con le opposizioni, ma anche con i partiti della maggioranza che non hanno apprezzato le correzioni di Giorgetti.

