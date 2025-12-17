Scontro in maggioranza sulle pensioni Lega | Emendamento per cancellare le norme E Meloni ammette l’errore sul riscatto della laurea

Il dibattito sulle pensioni infiamma la maggioranza, tra divergenze e tensioni. La Lega propone di cancellare le norme, mentre Meloni ammette un errore sul riscatto della laurea, alimentando ulteriori polemiche. La discussione si concentra ora sulla possibilità di eliminare solo questa parte, ma il caos politico resta palpabile, evidenziando le tensioni interne e le difficoltà di trovare un accordo condiviso.

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro in maggioranza sulle pensioni. Lega: “Emendamento per cancellare le norme”. E Meloni ammette l’errore sul riscatto della laurea Tutto da cancellare. No, solo la parte relativa al riscatto della laurea. Le pensioni scatenano il caos dentro la maggioranza. Il casus belli è il maxi-emendamento del governo che prevede nuove finestre per l’ età pensionistica “anticipata” e l’assurda regola che allunga fino a 33 mesi l’addio al lavoro per chi ha riscattato il periodo di studi universitari. Le modifiche hanno l’effetto di una bomba nel centrodestra, soprattutto dalle parti della Lega, il partito che ha sempre sventolato come una bandiera l’obiettivo della cancellazione della legge Fornero. E che ora si ritrova a fare i conti con un ulteriore slittamento delle finestre e il caso, clamoroso, della retroattività della norma sul riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Manovra, è scontro sul contributo delle banche tra FI e Lega: tensioni con FdI su affitti brevi e pensioni Leggi anche: Governo, braccio di ferro nella maggioranza sulla manovra: scontro tra Lega e Forza Italia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pensioni, sulla penalizzazione del riscatto della laurea coro di no (anche dalla maggioranza) - Levata di scudi di opposizione e sindacati sull’emendamento del governo che riduce il valore degli anni di studio riscattati. italiaoggi.it

