Manovra saltano anche le norme sul Tfr | ancora un dietrofront della maggioranza | Pensioni le nuovo regole e cosa resta
La Manovra 2026 presenta un nuovo cambio di rotta, con l’eliminazione delle norme sull’adesione automatica del TFR ai fondi pensione per i neoassunti. Un ulteriore dietrofront della maggioranza che desta interrogativi sulle future politiche pensionistiche, mentre le nuove regole sulle pensioni continuano a evolversi e a lasciare incertezza tra cittadini e lavoratori.
