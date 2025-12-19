Manovra saltano anche le norme sul Tfr | ancora un  dietrofront della maggioranza | Pensioni le nuovo regole e cosa resta

La Manovra 2026 presenta un nuovo cambio di rotta, con l’eliminazione delle norme sull’adesione automatica del TFR ai fondi pensione per i neoassunti. Un ulteriore dietrofront della maggioranza che desta interrogativi sulle future politiche pensionistiche, mentre le nuove regole sulle pensioni continuano a evolversi e a lasciare incertezza tra cittadini e lavoratori.

Nel nuovo emendamento alla legge di Bilancio 2026 spariscono le norme sull’adesione automatica del Tfr ai fondi pensione per i neoassunti e Transizione 4.0. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra saltano norme tfrManovra: saltano le norme su pensioni, Tfr e assicurazioni. Le opposizioni: 'Diktat della Lega, Giorgetti si dimetta' - Depositato un nuovo emendamento del governo con iperammortamento e Pnrr, il resto in un prossimo decreto (ANSA) ... ansa.it

manovra saltano norme tfrTfr per i nuovi assunti in manovra, cancellata norma su adesione automatica alla previdenza complementare - Dal pacchetto pensioni della manovra saltano anche le norme sul Tfr, cioè le misure relative all'estensione dell'obbligo di versamento, da parte delle ... fanpage.it

manovra saltano norme tfrTfr, saltano le nuove norme nella manovra: altro dietrofront della maggioranza, cosa cambia - Nel nuovo emendamento alla legge di Bilancio 2026 spariscono le norme sull’adesione automatica del Tfr ai fondi pensione per i neoassunti e Transizione 4. msn.com

