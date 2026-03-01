udinese fiorentina la partita che onora il ricordo di astori a otto anni scomparsa

Allo stadio Bluenergy, Udinese e Fiorentina si affrontano in una partita che celebra la memoria di Astori a otto anni dalla sua scomparsa. La sfida, oltre ai punti in palio, si trasforma in un’occasione per ricordare il calciatore e il suo impatto nel mondo del calcio. La partita si svolge in un clima di rispetto e riconoscenza, con i tifosi presenti per onorare la sua memoria.

La sfida tra Udinese e Fiorentina assume un valore superiore a quello strettamente sportivo: all’ombra del Bluenergy Stadium, l’incontro diventa un momento di commemorazione e di impegno concreto per la salute pubblica. A otto anni esatti dalla scomparsa di Davide Astori, le tifoserie si restituiscono emozioni in un abbraccio di rispetto e responsabilità, trasformando la serata in un’occasione di tutela collettiva. Per onorare la memoria del capitano viola, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno avviato un progetto concreto di prevenzione. Allo stadio viene esposto un QR code dedicato che consente di accedere a informazioni dettagliate e di aderire alla campagna. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

