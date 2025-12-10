**Mafia | droga ed estorsioni blitz a Palermo con 50 arresti**

Una vasta operazione antimafia a Palermo ha portato all'arresto di cinquanta persone, coinvolte in reati di droga, estorsione e associazione mafiosa. Su disposizione della Procura, la Polizia di Stato ha eseguito numerosi provvedimenti restrittivi, smantellando un'organizzazione criminale attiva nel territorio. L'intervento rappresenta un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - Su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all'esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime. Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso i locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

