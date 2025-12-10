Droga ed estorsioni blitz a Palermo con 50 arresti

Un'ampia operazione antimafia a Palermo ha portato all'arresto di 50 persone, coinvolte in reati di droga, estorsione e associazione mafiosa. Sotto la supervisione della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha eseguito numerosi provvedimenti restrittivi, mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e le attività illecite della criminalità organizzata.

Su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all'esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti

