Dall’hip-hop alla dance Un’eredità musicale senza tempo né confini

L’eredità musicale di Lucio Dalla si estende dall’hip-hop alla dance e alla nuova canzone d’autore, mostrando come i suoi brani siano stati reinterpretati e riproposti in generi diversi. Artisti di vari stili hanno preso spunto dalla sua musica, creando nuove versioni e collaborazioni. La sua influenza si percepisce in molte produzioni contemporanee, dimostrando la duratura presenza della sua opera nel panorama musicale.

Dall'hip hop alla nuova canzone d'autore, l'eredità artistica di Lucio Dalla attraversa i linguaggi del pop contemporaneo, al di là dei confini di genere, proprio come piaceva a lui che, con disinvoltura, volteggiava dal jazz alla melodia, dall'interesse per le tecnologie elettroniche (basti pensare alla lunga collaborazione con il 'maestro' dell'italo disco Mauro Malavasi), alla scrittura operistica. Una voracità culturale un desiderio di esplorare ogni possibile scenario nel quale lo portava il suono che si riverbera nell'opera delle giovani generazioni, che della sua ampia produzione ripercorrono le tappe, a volte inconsciamente, perché le sue canzoni son patrimonio condiviso, a volte studiandone e assimilandone, la poetica.