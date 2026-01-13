Iscrizioni scolastiche 2026 2027 al via | c’è tempo fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti e famiglie

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sulla piattaforma Unica. Questa fase coinvolge oltre 1,3 milioni di studenti e famiglie, che possono completare le procedure online in modo semplice e diretto. È importante rispettare i termini stabiliti per garantire la partecipazione alle scelte educative per il prossimo anno scolastico.

Le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione devono essere presentate online attraverso la piattaforma Unica, accessibile all'indirizzo unica.istruzione.gov.it nella sezione orientamento e iscrizioni.

Iscrizioni scuola 2026/2027: scadenze, come fare domanda online e guida completa per i genitori - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni online per primaria, medie e superiori. ilfattoquotidiano.it

Aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 - Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027 ... italpress.com

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2026/2027 Si informa la Cittadinanza che le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche Statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, dovranno essere effettuate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. L’iscrizione alla Scuola dell’In - facebook.com facebook

Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. #ANSA x.com

