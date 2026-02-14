Sabatino Citro firma la pizza Croce | la nuova specialità unisce la Valle dell' Irno con il Cilento

Un viaggio nella memoria gastronomica della provincia di Salerno, nei suoi angoli più insoliti e nelle sue ricette più iconiche, prende forma attraverso l’arte bianca. L’ultima creazione di Sabatino Citro, maestro pizzaiolo della Pizzeria Vittoria di Baronissi, nasce dal connubio tra impasto contemporaneo e piatti tradizionali della provincia d’Arechi, inserendosi in continuità con un percorso di riscoperta e valorizzazione della cucina locale portato avanti negli anni dal locale. Non si tratta di una semplice reinterpretazione, ma di un progetto gastronomico che racconta il territorio attraverso ingredienti, sapori e storie.🔗 Leggi su Salernotoday.it

L’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6” ha confermato all’unanimità la sindaca di Baronissi, Anna Petta, come presidente.

