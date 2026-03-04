Dalla maternità alla pensione | come il sistema penalizza il lavoro femminile
Il Rendiconto dell’INPS mostra come il lavoro femminile sia penalizzato in diverse fasi della vita, dalla maternità alla pensione. Attualmente, le donne rappresentano il 53,3% delle persone occupate, ma il divario salariale tra uomini e donne si mantiene ampio. I dati evidenziano inoltre disparità nelle condizioni di lavoro e nelle opportunità di carriera.
In Italia il potere continua ad assomigliare a un club esclusivo per uomini. A certificarlo non è una valutazione ideologica, ma i numeri del Rendiconto di genere dell'INPS, che fotografano un sistema economico e sociale ancora profondamente sbilanciato. Il primo indicatore è il mercato del lavoro. Il tasso di occupazione femminile si ferma al 53,3%, a fronte del 71,1% maschile. Un divario di quasi 18 punti percentuali che colloca l'Italia stabilmente in fondo alle classifiche europee. Ancora più significativo è il dato sull'inattività: oltre il 42% delle donne non solo non lavora, ma ha anche smesso di cercare un impiego. Una rinuncia che...
Come cambia il lavoro femminile nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant'Anna il convegno 'Donne, lavoro, nuove tecnologie'Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall'innovazione...
"Negli Usa sono un insegnante felice. In Italia il lavoro è una via crucis da sopportare fino alla pensione"Quando Alessandro ha lasciato l'Italia, nel 2013, lo ha fatto per due ragioni: la necessità economica, in primis, e il desiderio di vivere una vita...
