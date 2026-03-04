Il Rendiconto dell’INPS mostra come il lavoro femminile sia penalizzato in diverse fasi della vita, dalla maternità alla pensione. Attualmente, le donne rappresentano il 53,3% delle persone occupate, ma il divario salariale tra uomini e donne si mantiene ampio. I dati evidenziano inoltre disparità nelle condizioni di lavoro e nelle opportunità di carriera.

In Italia il potere continua ad assomigliare a un club esclusivo per uomini. A certificarlo non è una valutazione ideologica, ma i numeri del Rendiconto di genere dell’INPS, che fotografano un sistema economico e sociale ancora profondamente sbilanciato. Il primo indicatore è il mercato del lavoro. Il tasso di occupazione femminile si ferma al 53,3%, a fronte del 71,1% maschile. Un divario di quasi 18 punti percentuali che colloca l’Italia stabilmente in fondo alle classifiche europee. Ancora più significativo è il dato sull’inattività: oltre il 42% delle donne non solo non lavora, ma ha anche smesso di cercare un impiego. Una rinuncia che... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalla maternità alla pensione: come il sistema penalizza il lavoro femminile

Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione...

“Negli Usa sono un insegnante felice. In Italia il lavoro è una via crucis da sopportare fino alla pensione”Quando Alessandro ha lasciato l’Italia, nel 2013, lo ha fatto per due ragioni: la necessità economica, in primis, e il desiderio di vivere una vita...

Una selezione di notizie su Dalla maternità alla pensione come il....

Temi più discussi: Congedi e permessi per i genitori - gennaio 2026; Forfettari, sconto Inps: ma il conto arriva sulla pensione; Autobiografia di una nazione che odia le donne: super istruite, ma sottoccupate e sottopagate, e da pensionate più povere degli uomini. I dati del rendiconto di genere del Civ Inps. Ancora 130 anni per arrivare alla parità; Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28.

L’Enpam alza le pensioni minime e di invaliditàCirca 14.469 euro all’anno lordi per le pensioni di invalidità assoluta e permanente e le pensioni indirette. Indennità di maternità da 4.747 euro a 23.738 euro lordi. Sono questi alcuni degli ... quotidianosanita.it

Pensioni, l'aumento dell'età è ufficiale: dalla vecchiaia all'anticipata, quanti anni serviranno per l'uscita dal lavoro dal 2027Pensioni. Ora è ufficiale. Dal 2027 ci vorrà un mese in più di lavoro prima di poterlo lasciare e dall'anno successivo, il 2028, entrerà in vigore ... corriereadriatico.it

Sono una docente di ruolo in congedo parentale post-maternità. Non rientrerò in servizio per quest'anno scolastico e avrei un dubbio: tra il 10 e il 30 giugno (termine delle lezioni), dovrò produrre un certificato di assenza per l'intero periodo o basterà giustificar facebook

E’ urgente supportare campagne informative in favore della maternità, perchè la crisi demografica ormai è devastante. Ci tengo a ricordare il grande lavoro iniziato dal Governo Meloni con sostegni alle giovani coppie. Famiglia e natalità sono al centro del pro x.com