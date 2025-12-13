Negli Usa sono un insegnante felice In Italia il lavoro è una via crucis da sopportare fino alla pensione

L'articolo esplora le differenze tra la condizione degli insegnanti negli Stati Uniti e in Italia, attraverso l’esperienza di Alessandro, che nel 2013 ha lasciato il nostro paese in cerca di maggiori opportunità e soddisfazioni professionali, vivendo una realtà più gratificante e stimolante nel sistema educativo statunitense.

Quando Alessandro ha lasciato l’Italia, nel 2013, lo ha fatto per due ragioni: la necessità economica, in primis, e il desiderio di vivere una vita diversa, in cui “poter esprimermi e fare qualcosa di bello”. Dopo i primi mesi in Inghilterra, arriva la decisione di partire per gli Stati Uniti, dove viene pagato per studiare (“piuttosto incredibile”), impara l’inglese, ottiene un dottorato e diventa insegnante. “In Italia si tende a pensare che il lavoro sia una via crucis giornaliera da sopportare fino alla pensione. Qui ho un impiego entusiasmante. E sto bene”. Nato a Galatina, in Salento, orgogliosamente meridionale, Alessandro Martina, 44 anni, si è trasferito a Bologna quando ne aveva 14. Ilfattoquotidiano.it

