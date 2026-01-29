La frana di Niscemi non ha nulla a che vedere con la presenza della base americana Muos. Questa sera, Nicola Casagli, geologo dell’Università di Firenze, ha confermato che non ci sono collegamenti tra il movimento franoso e il sito militare. La zona è stata evacuata in fretta, ma le cause sembrano essere altre, lontane dalle polemiche sulla presenza degli americani.

“Tra la frana di Niscemi e la base militare americana non c’è alcuna correlazione”. Fino a questa notte Nicola Casagli, professore di geologia applicata presso l'Università di Firenze, è stato nel comune siciliano per studiare l’enorme movimento franoso che in queste ore ha portato all’evacuazione di 1.500 di cittadini. Oggi parla al Foglio per spegnere all’istante quella curiosa teoria che addossa (almeno in parte) la responsabilità della frana all’esercito americano e alla sua base sicula “Naval radio transmitter facility”, all’interno della quale è stato montato il Muos (Mobile user objective system): si tratta di un sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, fondamentale soprattutto per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari americani, tra cui gli aerei senza pilota. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "La frana a Niscemi? Colpa degli americani". Perché la polemica sul Muos è infondata

Il governo ha annunciato un sostegno fino a 900 euro mensili per le famiglie evacuate a Niscemi a causa della frana.

Lo speciale sulla frana a NiscemiMisure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Regione vi ... tg24.sky.it

È già la seconda volta che veniamo sfollati: l’amarezza degli abitanti di Niscemi, colpiti dalla franaNon è la prima volta che una frana colpisce Niscemi, era successo anche 1997. Giusy, un’abitante della città, se lo ricorda. Ora è nuovamente sfollata, costretta a dormire su una poltrona e a vivere ... la7.it

La frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, a partire dal secondo dopoguerra, ha portato a un considerevole aumento di beni e persone in aree soggette a pericolosit - facebook.com facebook

Emergono sempre più chiare le responsabilità della Regione Sicilia sulla frana di Niscemi. Le autorità tecniche avevano avvertito più volte la regione già nel 2022. Come ripetiamo da anni oramai, la Sicilia va commissariata non essendo più in grado di garant x.com