Il Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione riguardo all’uso delle basi militari italiane in relazione alle operazioni di guerra contro l’Iran. In particolare, si riferisce alla base di Sigonella e alla stazione Muos di Niscemi, affermando che sarebbero già coinvolte in attività militari di questo tipo. La denuncia è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica del movimento.

“Apprendiamo con enorme ansia e preoccupazione che la base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi sono già utilizzate nell’ambito delle operazioni di guerra contro l’Iran“. A lanciare l’allarme sono i capigruppo M5s delle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, Alessandra Maiorino, Francesco Silvestri e Arnaldo Lomuti. La denuncia riguarderebbe un intenso traffico di aerei cargo militari e spia statunitensi in Sicilia, sede dei due hub, già nelle prime ore di sabato mattina, giorno dell’inizio dell’attacco congiunto Israele-Usaall’Iran. “Il centro di comunicazione satellitare Muos, uno dei quattro nodi terrestri globali che garantisce il collegamento tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani, è per definizione coinvolto nelle operazioni militari Usa in Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, il M5S lancia l’allarme: “Base di Sigonella e Muos di Niscemi già coinvolte nella guerra”

Dove possono arrivare missili iraniani: la mappa con le distanze. Sigonella in allerta, faro Nato sul Muos di NiscemiRoma, 3 marzo 2026 – Con la crisi mediorientale la guerra bussa alle porte di casa dell’Europa, molto più vicina rispetto al conflitto ucraino.

Niscemi, "nel 2025 la Regione approvò lavori di manutenzione territoriale al MUOS, base Usa accusata di inquinamento già 10 anni fa" - DOCUMENTO ESCLUSIVOA margine dell'incuria politica e dell'assenza di strategie di tutela del territorio, il "grande rimosso" di queste settimane resta il MUOS.

Una selezione di notizie su Base di Sigonella

Guerra contro l'Iran, Sigonella e il Muos già coinvolti. M5s: «Il ministro Crosetto chiarisca la nostra posizione»I parlamentari pentastellati di Camera e Senato chiedono anche di conoscere «quali rischi questa situazione comporta per il nostro Paese» ... lasicilia.it

Sigonella e Muos di Niscemi, Antoci: Utilizzati nella guerra in IranBRUXELLES – Apprendiamo con enorme ansia e preoccupazione che la base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi siano utilizzate nell’ambito delle operazioni di guerra contro l’Iran. La Sicilia è da ... livesicilia.it