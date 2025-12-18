Tempo di Natale in Basilica del Santo | il calendario degli appuntamenti

Il Natale si avvicina e la Basilica di Sant’Antonio di Padova si prepara ad accogliere i fedeli con un ricco calendario di eventi liturgici e spirituali. Un’occasione speciale per vivere intensamente il clima natalizio, immergendosi nella preghiera e nella tradizione. Scopri gli appuntamenti principali e condividi con la comunità questo momento di fede e di festa, nel cuore della Basilica più amata della città.

È tempo di Natale in Basilica di Sant'Antonio di Padova, di seguito i principali appuntamenti liturgici e di preghiera.Iniziata la Novena di Natale ogni giorno alle 18. Mercoledì 24 dicembre la santa messa solenne "Nella Notte" sarà celebrata alle ore 23 e presieduta dal rettore, padre Antonio.

