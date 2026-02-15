Un tuffo nella storia romagnola | come si mostra ora il rinnovato Museo del baco da seta
Il Museo del baco da seta “Ciro Ronchi” di Meldola ha riaperto i battenti dopo lavori di restauro e ampliamento, causati dalla voglia di valorizzare le radici locali e coinvolgere le nuove generazioni. La struttura, situata all’interno dell’Arena Hesperia, ora presenta spazi rinnovati e mostre aggiornate, che raccontano la tradizione serica della zona. La riapertura segna un passo importante per preservare la storia artigianale della regione e attirare visitatori da tutta la Romagna.
Meldola ha visto la riapertura del Museo del baco da seta "Ciro Ronchi", al termine di un importante intervento di restauro e ampliamento degli spazi museali presso l'Arena Hesperia. Il museo, inaugurato per la prima volta il 30 dicembre 2001, era chiuso e non visitabile da alcuni anni. E' intitolato a Ciro Ronchi (1830–1904), filandiere meldolese di grande rilievo, l'esposizione accompagna il visitatore alla scoperta del ciclo di vita del baco da seta, degli strumenti tradizionali di allevamento e lavorazione.
Gigi Meroni, il calciatore-artista: al Museo della Seta di Como una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata”
Il Museo della Seta di Como ospita una mostra dedicata a Gigi Meroni, il celebre calciatore-artista conosciuto come la “farfalla granata”.
18 gennaio, a Firenze un tuffo nella storia. L’apertura straordinaria del Brindellone
Il 18 gennaio 2026 a Firenze si apre al pubblico il Brindellone, il celebre carro dell’“Scoppio del Carro”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
