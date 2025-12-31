Marvel e manga supereroi per il Sol Levante

Marvel e manga si incontrano nel panorama giapponese, creando un universo ricco di personaggi ispirati ai supereroi e alle leggende locali. Tra mutanti con occhi a mandorla, mercenari chiacchieroni e avventure tra sushi e onigiri, questa fusione offre una prospettiva unica su storie di fantasia e cultura giapponese, integrando elementi tradizionali e moderni in un contesto narrativo originale e coinvolgente.

Mutanti con gli occhi a mandorla, mercenari chiacchieroni che si lanciano in impresse assurde tra sushi e onigiri e leggende giapponesi raccontate tramite la presenza di supereroi sotto differenti spoglie. Queste strane combinazioni sono solo alcuni dei punti di contatto tra l'universo marveliano e il manga, due mondi apparentemente lontani, eppure sempre più intrecciati, quasi fossero tirati assieme da una delle Incursioni di Hickman. Non è un mistero che nella Casa delle Idee si sia guardato molto al mondo orientale, soprattutto nel nuovo millennio. Se in precedenza la cultura del Sol Levante era utilizzata come elemento di approfondimento di alcuni personaggi – come ben dimostrato da Miller con il suo Wolverine – la diffusione del manga e la sua popolarità ha ampliato questa visione, arrivando alla creazione di una produzione sempre più vicina al gusto orientale.

