Dal dolore alla speranza nasce l' associazione dedicata a Sara Campanella

Dopo il dolore vissuto il 31 marzo, nasce un'associazione dedicata a Sara Campanella. Un progetto che trasforma il lutto in speranza, offrendo supporto e solidarietà. Un esempio di come la comunità possa unire le forze per ricordare e onorare la memoria di Sara, creando un punto di riferimento per chi desidera contribuire e fare la differenza.

© Messinatoday.it - Dal dolore alla speranza, nasce l'associazione dedicata a Sara Campanella Lo avevano annunciato già pochi giorni dopo quel tragico 31 marzo, adesso quell'obiettivo è diventato realtà. Il prossimo 17 dicembre nascerà l'associazione "Sara Campanella", fortemente voluta proprio dai familiari della studentessa vittima di femminicidio. A Palermo, nei locali dei Cantieri.